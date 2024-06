C'est presque fait : le Bayern de Kompany va devancer Chelsea et Newcastle pour s'offrir l'une des sensations de la saison en Premier League

Le Bayern Munich qui termine à la troisième place du championnat d'Allemagne, ce n'est absolument pas possible.

Sous les ordres de Vincent Kompany, les Bavarois doivent donc faire beaucoup mieux et retrouver les sommets de la Bundesliga. Et sur le marché des transferts, le Bayern est déjà très actif.

Le plus grand club d'Allemagne a déjà, pour la saison prochaine, confirmé les arrivées du défenseur central de Stuttgart Hiroki Ito et de l'ailier gauche de Grenade Bryan Zaragoza (au mois de décembre dernier).

Un premier coup très bien senti, un pari d'avenir, mais désormais, le Bayern veut frapper plus fort. Selon les informations de David Ornstein, journaliste pour le média anglais The Athletic, les Bavarois seraient sur le point de signer l'une des révélations de la saison en Premier League.

En effet, alors qu'il jouissait également de l'intérêt de Chelsea et de Newcastle, Michael Olise aurait donné son accord pour rejoindre le Bayern Munich. L'ailier droit franco-anglais, qui devrait disputer les Jeux Olympiques avec les Bleuets, sort d'une saison à dix buts et six passes décisives avec Crystal Palace, en ne totalisant que 37% de temps de jeu en raison de deux lourdes blessures aux ischios survenues pendant la saison.

Passé par les académies d'Arsenal, Chelsea et Manchester City, Michael Olise, encore sous contrat jusqu'en 2027 à Palace, est estimé à 55 millions d'euros sur Transfermarkt.

