🎥 Joueurs et médias français au bord du clash avant la demi-finale de l'Euro : "Eh bien, super, merci pour l'information"

Antoine Griezmann n'est pas très heureux de RMC Sport, qui a diffusé les images d'une séance de tirs au but d'entraînement des Bleus avant leur demi-finale de l'Euro contre l'Espagne.

Ces images donneront-elles un avantage à l'Espagne ? Depuis le début du tournoi, certains confrères français suscitent le ras-le-bol des Bleus en "craquant" les huis-clos imposés à la presse lors ses séances d'entraînement.

Les journalistes, bien souvent, se cachent dans les poubelles, dans les buildings environnants, dans les arbres pour tenter de recueillir la moindre petite information au sujet de l'Équipe de France. Certains se défendent. "On fait notre métier", d'autres remettent en cause les inconvénients de cette pratique. Avant le match contre la Belgique, tout le monde connaissait la composition de Didier Deschamps 48 heures à l'avance, même si ça n'a finalement pas servi à Domenico Tedesco.

Avant Belgique - France, petit billet sur l'univers du « craquage » de huis-clos ⚽️https://t.co/crX0vv05Gl — Paul Vuillemin (@Paul_Vuillemin_) June 30, 2024

Antoine Griezmann en colère sur RMC Sport

Déjà à cran, Antoine Griezmann, vient, cette fois, de remettre RMC Sport en place, sur X (anciennement Twitter). Le média français a publié les images d'une séance de tirs au but d'entraînement en préparation à la demi-finale de l'Euro contre l'Espagne.

“Bah super ! Merci d'avoir partagé ces informations !”, a-t-il écrit, clairement pas amusé, alors que de nombreux supporters se sont empressés de déposer un commentaire. "RMC joue contre nous" peut-on lire, notamment.

RMC Sport s'est défendu en disant que l'entraînement était ouvert à la presse, y compris aux médias espagnols. “La séance de tirs au but a eu lieu après un entraînement ouvert, où la presse (et donc aussi les Espagnols) était présente.”

Les tirs au but sont cruciaux pour la France, qui n'a pas encore marqué le moindre but de plein jeu en 480 minutes. Les Bleus sont toujours en lice pour devenir la première équipe de l'histoire à remporter l'Euro sans avoir inscrit le moindre but hors phases arrêtées et CSC.