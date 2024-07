Officiel : Mohamed Amoura quitte l'Union Saint-Gilloise, les Unionistes touchent le gros lot

Mohamed Amoura a signé à Wolfsburg. L'Algérien quitte donc le Parc Duden après une saison.

Dès ses premiers pas au Stade Marien, Mohamed Amoura a pris les défenses adverses de vitesse et impressionné la Pro League par sa spontanéité face au but.

Très vite, il est apparu que l'international algérien ne ferait pas de vieux os à Bruxelles, à l'image de son prédécesseur Victor Boniface. Comme le Nigérian, Amoura a quitté l'Union un an après son arrivée pour mettre le cap sur la Bundesliga.

C'est Wolfsburg qui s'est montré le plus convaincant pour acquérir Amoura. Le VFL a recruté Amoura dans le cadre d'un prêt, assorti d'une option d'achat presque obligatoires au vu des conditions négociées.

Cette option s'élève à 17 millions d'euros. Un montant qui dépassera les 20 millions avec les divers bonus. Soit une belle plus-value pour les Unionistes, qui n'avaient payé que 4 millions à Lugano l'été dernier.

22 buts en 45 matchs à l'Union

"Je suis fier et heureux de pouvoir jouer à l'avenir pour un si grand club en Allemagne. J’ai toujours eu en tête de franchir les prochaines étapes de ma carrière en Bundesliga. C’est pourquoi le VfL Wolfsburg est le partenaire idéal pour moi" déclare la dernière recrue des Loups.

Sebastian Schindzielorz, le directeur sportif du VfL, partage son enthousiasme : "Il correspond parfaitement à notre profil d'exigences, a une vitesse énorme et une menace de but et peut être utilisé de manière flexible en attaque. Nous sommes convaincus qu'il apportera beaucoup de joie au VfL et à la Bundesliga dans son ensemble". Pas sûr que les défenseurs allemands soient du même avis.