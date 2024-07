🎥 Incroyable : un membre du staff espagnol blesse son propre capitaine avec un tacle par l'arrière après la victoire contre la France

L'Espagne a atteint la finale de l'Euro hier après sa victoire contre la France. Cependant, lors des célébrations d'après-match, quelque chose de très étrange s'est produit : un membre du staff a blessé le capitaine Alvaro Morata en essayant d'arrêter un envahisseur de terrain.

Après la victoire 2-1 de l'Espagne contre la France, un incident s'est produit lors des célébrations avec les supporters. Un homme portant un maillot turc a tenté de prendre un selfie avec les joueurs espagnols en train de fêter leur qualification sur le terrain de l'Allianz Arena de Munich.

Quelques stewards et membres du staff espagnol sont intervenus et ont repoussé l'homme. L'un d'eux a involontairement... taclé Alvaro Morata, en glissant. Et directement, l'inquiétude. L'attaquant de l'Atlético de Madrid se relève, mais se tient immédiatement la jambe.

Pas de risque de blessure, cependant, selon Luis de la Fuente. En conférence de presse d'après-match, le sélectionneur espagnol s'est voulu rassurant. "Nous pensons que ça n'est rien de grave, même si ça fait mal. Nous devons encore attendre un petit peu avant de juger la gravité de moment."

L'Espagne dispose d'un jour de repos supplémentaire avant la finale de l'Euro, ce qui pourrait être bénéfique pour Morata. S'il était blessé, ce serait un coup dur pour les Espagnols, car, malgré les critiques, l'attaquant est important dans le jeu de son équipe.