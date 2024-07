Didier Deschamps très irrité après la demi-finale perdue par la France : "Allez demander ça au président !"

Les critiques entourant l'Équipe de France ont été nombreuses pendant cet Euro. Pourtant, les Bleus ont tout de même atteint le dernier carré de la compétition. Les supporters français prônent la fin du cycle et le départ de leur sélectionneur, mais qu'en sera-t-il vraiment ?

Didier Deschamps, le sélectionneur de l'Équipe de France, a été interrogé par les médias français sur son avenir juste après l'élimination face à l'Espagne en demi-finale de l'Euro. Une situation à laquelle il ne souhaitait visiblement pas faire face. "Vous êtes formidables... Demandez au président de la fédération, nous venons de perdre en demi-finale de l'Euro !", a répliqué Deschamps.

En poste depuis 2012, avec un contrat jusqu'en 2026, Deschamps a souligné que la situation était claire et que le président avait déjà déclaré que le résultat n'aurait aucun impact sur son avenir. "Je vous respecte, votre public aussi, mais vous connaissez la situation et savez comment le président envisage les choses", a-t-il déclaré.

Didier Deschamps, critiqué en France, ne veut pas parler de son avenir

Le sélectionneur des Bleus a admis que l'Espagne est actuellement supérieure à son équipe et a souligné qu'il faut être au top de sa forme face à un tel adversaire. "Je ne cherche pas d'excuses, mais trop de joueurs n'étaient pas à 100% pendant cet Euro, ou sont arrivés avec des pépins physiques."

Deschamps a donc refusé de "s'auto-flageller" et a conclu en expliquant que des joueurs tels que Kylian Mbappé et Antoine Griezmann n'ont jamais pu briller en raison d'une crise de forme. "Je ne reproche rien de plus à mes joueurs. Ils n'étaient pas au top pour diverses raisons lors de ce tournoi."

Enfin, "DD" a remercié Olivier Giroud, qui prend sa retraite internationale : "Je tiens à le remercier pour tout ce qu'il a apporté à l'équipe nationale. Il n'a pas beaucoup joué lors de cet Euro, mais Olivier reste toujours un exemple de professionnalisme."