Officiel : le Club de Bruges se renforce avec un jeune sud-africain

Le Club de Bruges poursuit son mercato. Les Brugeois viennent d'annoncer une nouvelle recrue.

Si le Club de Bruges devra se montrer actif sur le marché des transferts concernant son équipe première, c'est également le cas pour son équipe B.

Ce mercredi, les Blauw en Zwart ont annoncé l'arrivée de Shandre Campbell (18 ans), jeune ailier gauche sud-africain.

Campbell arrive en provenance de Supersport United, dans le championnat d'Afrique du Sud. Il aurait coûté 800 000 euros au Club de Bruges.

Il a joué 30 rencontres avec l'équipe première la saison dernière, en marquant 5 buts et donnant 6 passes décisives. Il a signé jusqu'en 2027 au Club de Bruges.

Il intègrera le Club NXT, l'équipe U23 du Club de Bruges. "Shandre est humble et discipliné et travaille dur à chaque séance d'entraînement. Au Club de Bruges, il aura l'occasion unique de jouer dans un environnement de classe mondiale, avec et contre les meilleurs joueurs que l'Europe a à offrir", a déclaré le CEO Stanley Matthews.