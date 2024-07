La Gantoise doit-elle craindre un nouvel exode cet été ? Le président ne rassure qu'à moitié ses supporters

Sam Baro est très occupé à Gand cet été. Il semble vouloir continuer à opérer des retouches dans le noyau.

La saison dernière, La Gantoise a très bien démarré, au point de figurer parmi les candidats au titre. Mais au cours de l'hiver, le club a laissé partir un certain nombre de joueurs clés. De quoi déforcer l'équipe et manquer les Playoffs 1.

Sam Baro admet que des erreurs ont été commises : "Vendre Gift Orban, Hugo Cuypers et Malick Fofana en janvier était la bonne chose à faire. Mais il fallait qu'il y ait des joueurs prêts à combler ces vides. Ce n'était pas le cas. Nous avons échoué à ce niveau-là en tant que club. C'était une phase d'apprentissage" déclare-t-il Het Laatste Nieuws.

Le président explique avoir tiré les leçons de ce mercato : "Nous sommes mieux structurés, oui. Nous avons accéléré l'expansion de la cellule de scoutisme, passant d'un à trois salariés permanents".

Un nouveau cycle sous Wouter Vrancken

Il poursuit : "Nous avons travaillé beaucoup plus vite et plus dur pour avoir une équipe qualitative pour cet été. Nous sommes prêts". Les Gantois n'ont pourtant réalisé que deux transferts avec les arrivées de Max Dean et d'Andri Gudjohnsen, deux jeunes attaquants.

Dans le sens des départs, les Buffalos ont perdu Paul Nardi, Laurent Depoitre, Jorthy Mokio et Brian Agbor. D'autres départs ne sont pas à exclure : "Il faut maintenir la maturité dans l'équipe, une structure fixe. Et vous devez tourner autour de cela. Je ne dis pas que nous vendrons nécessairement nos meilleurs joueurs cet été. C'est possible, mais ce n'est pas fixé. Mais pourquoi pas ? À condition de les remplacer correctement". Le mercato est donc loin d'être terminé chez les Gantois.

Tarik Tissoudali, Mathias Fernandez-Pardo et Archie Brown font partie des joueurs les plus convoités. Wouter Vrancken tentera également de tirer le meilleur de Lamin Soncko, arrivé pour 7 millions d'euros cet hiver mais encore peu à son affaire.