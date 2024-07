Très bon résultat du Club de Bruges face à un cador d'Eredivisie

Le Club de Bruges est en plein dans sa préparation d'avant-saison. Les Blauw en Zwart ont partagé en amical face au PSV Eindhoven (1-1).

Le Club de Bruges, champion de Belgique en titre, est récemment parti en stage estival aux Pays-Bas, à Saint-Michel-Gestel.

Après son match nul en amical le 29 juin dernier face à Knokke (1-1), le Club de Bruges jouait une autre rencontre amicale ce samedi, face au champion sortant des Pays-Bas, le PSV Eindhoven.

Le coach Nicky Hayen avait décidé d'aligner certains jeunes joueurs inexpérimentés, tels que Et-Taibi et Seys, tandis que la nouvelle recrue Chrístos Tzólis était également dans le 11 de base. Ferran Jutgla, qui s'était blessé il y a quelques jours, était également aligné d'entrée.

Le score était de 0-0 à la mi-temps. Hayen a fait monter Vermant, Lenn De Smet et Talbi à la pause. Nielsen a ouvert le score à la 49e. Le PSV a égalisé à la 57e via Saibari. Un peu avant la 70e, ce sont Jackers, Yameogo, Boyata, Romero, Wylin, Granados, Liam De Smet et Barberá qui sont montés au jeu.

Le match s'est terminé sur le score de 1-1. Le Club de Bruges aura encore un match amical à domicile le 17 juillet prochain contre Norwich avant la Supercoupe de Belgique face à l'Union Saint-Gilloise le 20 juillet.