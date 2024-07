Très endetté, un club belge pense à une solution radicale

Le KMSK Deinze a nourri de grandes ambitions ces dernières années, visant à atteindre l'élite de notre football, la Pro League.

La saison dernière en Challenger Pro League, Deinze a terminé à la 3e place du classement général et s'est incliné lors du match pour la montée face au KV Courtrai.

Malgré ces bons résultats au niveau sportif, le club est dans une situation financière compliquée. Comme l'explique le journaliste belge Sacha Tavolieri, Deinze est en effet endetté à hauteur de 30 millions d'euros.

De nombreux coûts ont été très difficiles à assumer, ainsi que les ressources humaines et l'investissement dans les clubs de Charlton et de Juventud Torremolinos.

On relate également l'ingérence de certains dirigeants, ainsi que des salaires et rémunérations trop élevés. Pour cette raison, les propriétaires ACA Partners penseraient à des solutions pour vendre le club.

