Choix de carrière surprenant pour Raphaël Varane qui n'en a pas encore fini avec le football

Raphaël Varane serait sur le point de rejoindre Côme, assure Fabrizio Romano. Le défenseur français aurait donné son accord au promu italien qui jouera en Serie A cette saison.

Libre de tout transfert après son départ de Manchester United, le Français serait un superbe coup opéré par Cesc Fàbregas. Une fois le contrat finalisé, Varane devra encore se soumettre à des examens médicaux. Il ne reste donc plus que des détails qui séparent l'ancien défenseur du Real Madrid d'un transfert dans le nord de l'Italie.

Selon Fabrizio Romano, Fabregas a joué un rôle clé dans l'attraction de Varane.

🚨🔵 EXCL: Raphael Varane says yes to Como proposal! The deal is on the verge of being completed.



Project approved but it will take some days to review the contracts then subject to medical… and then, here we go.



Cesc Fabregas, key for this deal.



Exclusive story from June. 🇫🇷 pic.twitter.com/TmOntU5TkV