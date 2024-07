Kylian Hazard, libre, est à l'essai dans un nouveau club !

Surprise au coup d'envoi du match amical entre Dunkerque et l'Entente Feignies-Aulnoye : Kylian Hazard figure dans le onze local. L'ancien du RWDM est à l'essai.

Cela n'a pas encore été officiellement annoncé par le RWDM, mais Kylian Hazard (28 ans) est un joueur libre depuis le 30 juin dernier, et ne prolongera pas son aventure en terres molenbeekoises. Les dernières nouvelles le concernant évoquaient une signature à Dender, mais rien ne s'est pour le moment concrétisé.

C'est finalement en France, juste de l'autre côté de la frontière, que le frère d'Eden pourrait finalement rebondir. En effet, Kylian Hazard figurait ce dimanche dans le onze de l'USL Dunkerque (Ligue 2) face à l'Entente Feignies-Aulnoye, à l'essai.

Felipe Abner a déjà quitté le RWDM cet été pour rejoindre Dunkerque, et était lui aussi titulaire lors de cette rencontre qui s'est terminée sur le score de 0-0. Kylian Hazard est sorti à la 25e minute de jeu seulement. On ignore si c'est un changement lié à un souci physique ou, plus vraisemblablement, prévu pour permettre au joueur, qui a manqué l'intégralité de la saison passée, de reprendre du rythme.

Formé au LOSC comme son frère aîné, Kylian Hazard n'a cependant jamais évolué en France à l'échelon professionnel. En 2013, il signait au White Star, avant un parcours chaotique qui le verra éclore à Ujpest, puis signer à... Chelsea, en U23.

C'est finalement au Cercle de Bruges que Kylian se fera un prénom, disputant 68 matchs pour les Groen & Zwart, avant de rejoindre le RWDM où il fera également bonne impression (32 matchs, 8 buts, 8 assists).

Après avoir contribué à la remontée des Molenbeekois en D1A, Hazard manquera cependant la saison 2023-2024 en raison d'une rupture des ligaments croisés. En seconde partie de saison, il était prêté à Beveren, où il n'a pu jouer que 3 matchs en fin de saison et n'est pas resté plus longtemps.