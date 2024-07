"Avant de recruter, évaluer les profils au sein du noyau" : après une saison chaotique, un joueur d'Anderlecht prolonge jusqu'en 2027 !

Pourtant indésirable la saison dernière, Majeed Ashimeru prolonge finalement son contrat au Sporting d'Anderlecht. Le milieu de terrain a signé un nouveau contrat jusqu'en 2027.

Majeed Ashimeru n'a pas vécu une saison facile au Sporting d'Anderlecht. Blessé, il n'a disputé que treize matchs toutes compétitions confondues, et a suivi le reste de la saison depuis les tribunes.

Depuis plusieurs mois, le Ghanéen est annoncé comme indésirable. Il pouvait quitter Bruxelles cet été, si, bien sûr, la bonne offre arrivait sur la table.

Majeed Ashimeru prolonge finalement son contrat à Anderlecht

Comme nous vous en parlions la semaine dernière, plusieurs clubs étaient intéressés par le joueur de 26 ans, mais voulaient l'acheter pour une bouchée de pain. Impensable, pour Jesper Fredberg.

La situation s'est donc retournée ces derniers jours. D'un départ probable, Majeed Ashimeru s'est dirigé vers une prolongation de contrat à Anderlecht. Une extension officialisée ce mardi. Il a signé jusqu'en 2027.

"Avant de nous tourner vers l'extérieur, nous devons évaluer les profils au sein de notre propre noyau. Majeed a été freiné par des blessures la saison dernière, mais il bénéficie aujourd'hui d'une solide préparation et souhaite passer à l'étape suivante cette saison. Nous continuons à croire fermement en ses qualités et sommes donc heureux qu'il ait choisi de prolonger son séjour au sein de notre club" a déclaré le CEO Sports, Jesper Fredberg.

Je ferai tout pour que le club et les supporters soient fiers de moi"

"Au cours des trois dernières saisons, j'ai grandi en tant que joueur et en tant que personne. Je suis également reconnaissant au club et aux supporters pour tout le soutien qu'ils m'ont témoigné ces dernières années. Ils ont appris à bien me connaître et à m'apprécier en tant que joueur, mais je veux pouvoir leur rendre encore plus et je ferai tout cette saison afin que le club et les fans soient fiers de moi. C'est également pour cette raison que je suis si heureux de cette prolongation de contrat" indique, quant à lui, Ashimeru.