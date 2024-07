🎥 L'UEFA a fait son choix : voici le plus beau but de l'Euro 2024 !

L'Euro s'est terminé sur une victoire de l'Espagne, qui devient la seule nation européenne à avoir remporté quatre titres continentaux. La Roja a également raflé une bonne partie des récompenses individuelles.

L'Espagne a remporté le championnat d'Europe de football pour la quatrième fois de son histoire, dimanche, en prenant la mesure de l'Angleterre. À l'avis général, c'est la nation la plus méritante sur l'ensemble du tournoi qui l'a emporté.

Ceci est également confirmé par les prix individuels décernés par l'UEFA. Six Espagnols, par exemple, figurent dans l'équipe-type de la compétition (à découvrir ici).

Lamine Yamal a inscrit, contre la France, le plus beau but de l'Euro 2024

Rodri a été désigné meilleur joueur du tournoi, tandis que Nico Williams a été élu homme du match au terme de la finale. Et qui d'autre que Lamine Yamal pour remporter le titre de meilleur jeune ?

Mais cela ne s'arrête pas là pour le prodige de 16 ans du FC Barcelone. Il a aussi marqué le plus beau but de l'Euro, selon l'UEFA.

Il s'agit de son but en demi-finale contre la France. Yamal a reçu le ballon à quelques mètres de la surface de réparation et semblait être dans une impasse. Il a décidé de tenter sa chance lui-même et a envoyé le ballon magistralement dans le coin opposé. Poteau rentrant, rendant le gardien Maignan impuissant.