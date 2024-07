Ca se rapproche pour Romelu Lukaku ! Le Diable Rouge a défini sa priorité absolue dans ce mercato

Ce mercato estival promettait à nouveau d'être mouvementé pour Romelu Lukaku.

Prêté à l'AS Rome la saison dernière, l'attaquant de 31 ans n'a plus d'avenir à Chelsea.

Cité au Milan AC, en Arabie Saoudite, mais également...au RSC Anderlecht, le Diable Rouge a récemment vu un club accélerer les démarches pour le recruter.

Cette formation, c'est celle du Napoli, qui avait fait bien plus que de simplement se renseigner, puisque la formation italienne aurait désormais un accord avec Chelsea (Lire ICI).

Selon les informations de Fabrizio Romano, Lukaku aurait donné sa priorité à rejoindre Naples, où il serait entraîné par son ancien mentor à l'Inter, Antonio Conte. Pour que cela se fasse, il faudrait cependant que Victor Osimhen quitte le club.

🚨🔵 Romelu Lukaku gives total priority to Napoli, waiting for them in case Victor Osimhen leaves the club.



Lukaku wants to re-join Antonio Conte while Conte’s also very keen on signing Romelu.



If Osimhen leaves, Napoli will be ready to advance in talks with Chelsea. pic.twitter.com/OvT5Eo1dMq