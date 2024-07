Dernière ligne droite pour Romelu Lukaku : les détails de l'accord entre l'attaquant et le Napoli ont été révélés

Un accord personnel a été trouvé entre Naples et Romelu Lukaku. Quand le départ de Victor Osimhen sera acté, le Diable Rouge pourra rejoindre le sud de l'Italie.

La saga Romelu Lukaku a été longue, mais est enfin proche de son terme. Le Diable Rouge va bien quitter Chelsea pour l'Italie, de manière définitive.

C'est annoncé par Sky Italia, un accord personnel a été trouvé entre le Napoli et Big Rom. Un contrat de trois ans attend Lukaku dans le sud de la botte, assorti d'un salaire de six millions d'euros par an.

Lukaku attend le départ d'Osimhen pour signer à Naples

Désormais, il ne reste plus qu'à attendre l'officialisation du départ de Victor Osimhen. L'attaquant nigérian est en pôle position pour remplacer Kylian Mbappé à Paris et va rapporter une indemnité supérieure à 100 millions d'euros au Napoli.

Si l'accord avec l'avant-centre des Diables a été trouvé, les Italiens vont à présent devoir trouver un terrain d'entente avec les Blues, qui espèrent 45 millions d'euros pour libérer le joueur de 31 ans.

Après avoir déboursé 115 millions d'euros en 2021, Chelsea pourrait négocier à partir de 35 millions d'euros, selon la même source, mais va vouloir minimiser au maximum sa lourde perte sur un dossier dans lequel le dénouement semble plus proche que jamais.