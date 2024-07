Un Belge a signé chez le champion de Roumanie : "C'est un petit peu l'Anderlecht roumain"

Un joueur belge vient de s'engager chez le champion de Roumanie. Après s'être fait un nom hors de la Belgique, William Baeten a signé au FCSB.

Passé par les centres de formation du Racing Genk et de Saint-Trond, William Baeten n'a jamais eu l'occasion de lancer sa carrière professionnelle en Belgique.

L'ailier droit aujourd'hui âgé de 27 ans a évolué à Dessel, en D1 amateurs, mais jamais plus haut. Avant de prendre la direction de la Roumanie, du moins.

Un ailier droit belge rejoint le champion de Roumanie

Sous les couleurs du CS Universitatea Craiova, William Baeten a disputé 75 rencontres de première division roumaine, et s'est fait un nom. À tel point qu'il vient de signer chez le champion de Roumanie en titre.

"J'ai reçu des offres du Steaua, du Rapid Bucarest et de Cluj. Les trois plus grands clubs de Roumanie. J'ai donc choisi le plus grand" a déclaré William Baeten, qui vient de s'engager au FCSB, dans les colonnes du Belang van Limburg.

"Le Steaua Bucarest est un peu l'Anderlecht de la Roumanie. C'est le club qui a le nom le plus célèbre et le plus grand palmarès. Le club a été champion l'année dernière et espère se qualifier pour les poules européennes."