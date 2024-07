Kevin De Bruyne parmi les meilleurs... du siècle ? Il serait classé devant Benzema, Neymar et bien d'autres !

Le média américain ESPN a réalisé son top 25 des meilleurs footballeurs du siècle. Selon eux, Kevin De Bruyne se trouverait à la douzième position.

Il est toujours difficile de classer les meilleurs joueurs d'une équipe, d'un championnat, d'une année ou d'une période.

Le média américain ESPN s'est amusé à réaliser le top 25 des meilleurs joueurs du siècle. Un classement dans lequel on retrouve Lionel Messi à la première place, devant Cristiano Ronaldo et Thierry Henry.

Kevin De Bruyne proche du top 10 des meilleurs joueurs du siècle ?

Si Zinédine Zidane (uniquement les prestations au 21e siècle sont prises en compte) et Luka Modric complètent le top 5, Kylian Mbappé, Andres Iniesta, Xavi, Ronaldo Nazario et Ronaldinho font partie du top 10.

ESPN a placé un Belge dans ce classement. Kevin De Bruyne, qui figure à la douzième position, entre Zlatan Ibrahimovic et Toni Kroos.

Plus loin, on retrouve notamment Sergio Ramos (14e), Karim Benzema (16e), Kaka (19e), Neymar (20e) et Patrick Vieira (23e). Découvrez le classement d'ESPN ici.