🎥 Insolite : un protégé de Vincent Kompany volé à bord de sa voiture, à Paris, pendant les célébrations de la qualification du PSG

Né dans la région parisienne, Sacha Boey était à Paris pour assister à la demi-finale retour de Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal. Le joueur du Bayern Munich a eu une mauvaise surprise en rentrant à son domicile.

Né à Montreuil, en banlieue parisienne, Sacha Boey n'a jamais évolué au PSG et a effectué ses débuts professionnels au Stade Rennais, avant de rejoindre Galatasaray, puis le Bayern Munich.

Visiblement supporter du club parisien, le défenseur latéral était en tout cas dans la capitale française pour suivre la demi-finale retour de Ligue des Champions entre Paris et Arsenal, hier soir.

Après la rencontre, des supporters parisiens et des casseurs se sont rendus dans le centre de Paris et ont tout dévasté sur leur passage. Des boutiques ont été caillassées, des voitures aussi et plusieurs blessés sont à déplorer (lire ici).

Au milieu de ce chaos, Sacha Boey a voulu rentrer chez lui, mais il a été intercepté par un groupe de supporters parisiens l'ayant reconnu. Le joueur de 24 ans était à bord d'une voiture décapotable, ce qui n'était visiblement pas la bonne idée.

Sur cette vidéo, on le voit bloqué dans une rue du centre-ville, avant de se faire voler sa casquette par un supporter sur place. Une mésaventure dont, on s'en doute, il se serait bien passé.