Un ancien buteur de Pro League pourrait disputer sa première Ligue des Champions à... Guingamp

Après des débuts compliqués avec l'OL, Gift Orban pourrait déjà quitter la Ville des Lumières pour jouer la... Ligue des Champions.

Arrivé à l'Olympique Lyonnais en provenance de La Gantoise pour 14 millions d'euros en janvier dernier, Gift Orban pourrait déjà quitter le club français.

Le Nigérian n'a pas réussi à s'imposer au sein de l'effectif de Pierre Sage et n'entrerait plus dans les plans du coach français. Avec la signature de Georges Mikautadze et le faux-départ d'Alexandre Lacazette, l'attaquant de 22 ans devrait être mis de côté.

Gift Orban pourrait jouer la Ligue des Champions

Selon le journaliste français Nabil Djellit, le Stade Brestois, qui participera à la Ligue des Champions cette saison, serait intéressé par le natif de Benue.

Des premiers contacts existeraient déjà pour faire signer le joueur. Un départ vers la cité du Ponant serait l'occasion pour l'avant-centre de s'exprimer dans la plus grande compétition européenne. Le stade de la ville la plus peuplée du Finistère n'étant pas homologué pour accueillir la Ligue des Champions, les Brestois joueront la compétition au stade municipal de Roudourou de Guingamp.

Reste à savoir si l'OL et Brest arriveront à tomber d'accord. Les Gones ne devraient pas laisser partir le joueur pour une somme inférieure à 12 millions d'euros.