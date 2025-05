🎥 On ne le changera pas : Aron Donnum enflamme la Ligue 1 avec un superbe but et une célébration provocatrice

Aron Donnum est en forme avec Toulouse. Il l'a prouvé ce weekend, rappelant au passage qu'il n'avait rien perdu de son caractère.

Toulouse vit une saison délicate, faite de hauts et de bas. Malgré cela, Aron Donnum fait figure de joueur parmi les plus réguliers, toujours volontaire sur son flanc. Hier, il a assuré, le maintien du Téfécé en inscrivant le but fatidique contre le Stade Rennais.

Et ce but vaut le détour : lancé sur la droite, le Norvégien a déposé Adrien Truffert sur place pour rentrer dans le jeu et armer de son pied gauche pour placer hors de portée de Brice Samba, son troisième but de la saison.

Donnum chambreur

Sa célébration a également fait parler. Pour la comprendre, il faut se rappeler que Donnum avait déjà été en face-à-face avec Samba mais que ce dernier l'avait remporté et ne s'était pas privé de chambrer son opposant.

Aron Donnum lui a ainsi rendu la monnaie de sa pièce en allant célébrer juste à côté de lui en montrant son oreille pour lui dire qu'il n'avait rien entendu. Une joie libératrice pour une équipe qui n'avait plus gagné depuis huit matchs.

"Cette victoire, elle nous rend heureux. Elle représente forcément quelque chose. Ces derniers temps, tous les résultats étaient contre nous. Aujourd'hui, c'est comme une récompense pour le gros travail que nous avons fourni. Au football, le plus difficile mentalement, c'est de ne pas gagner de matches. Les supporters commençaient à s'impatienter, ils attendaient une victoire, tout comme nous. Il faut garder la tête froide, comme nous avons su le faire. Je suis très fier de mon équipe ce soir", se réjouit Donnum au micro de DAZN avec le sentiment du devoir accompli.