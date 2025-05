Des premiers mois au-delà des attentes : un Diable élu jeune joueur de la saison

L'été dernier, Arne Engels a quitté Augsbourg pour le Celtic contre pas moins de onze millions d'euros. Une somme qui lui vaut encore parfois certaines critiques, notamment celle lui reprochant de ne pas être assez décisif dans les grands matchs.

Malgré cela, sa première saison en Ecosse peut être qualifiée de largement réussie. Alors qu'il n'évolue que comme milieu de terrain, le Belge de 21 ans a dépasse le fameux double double (au moins 10 buts et 10 assists), avec 10 réalisations et 12 passes décisives toutes compétitions confondues, notamment aidé par les phases arrêtées.

Sa progression n'est pas passé inaperçue : Engels a ainsi reçu le prix du jeune joueur de la saison. "C'est incroyable pour ma première saison ici, je me sens toujours très jeune, c'est un sentiment incroyable", explique-t-il sur Celtic TV.

"J'apprends encore beaucoup, mais ce prix vient récompenser ce que j'ai fait de bon durant la saison" se réjouit-il. Désormais place aux trophées collectifs. Déjà champion et vainqueur de la Coupe de la Ligue, le Celtic est bien parti pour réaliser le triplé : "Ce serait incroyable. On travaille tous très dur pour ça. Il nous reste une finale à remporter. il faut qu'on continue comme cela".

🎙️ Your Men's Young Player of the Year, Arne Engels reflects on a big night and a his first season with @CelticTV!#CelticPOTY🥇 | #CelticFC🍀🏆 pic.twitter.com/KcQaBTBs0D