Deux matchs avec Wouter Vrancken et déjà hors-jeu : la frasque de trop pour Didier Lamkel Zé ?

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

On ne le changera plus. Didier Lamkel Zé s'est à nouveau rendu indésirable à Saint-Trond et pourrait bien ne plus jouer pour les Canaris.

Rarement un joueur n'aura connu autant de hauts et de bas dans ses clubs. A Saint-Trond, Didier Lamkel Zé est déjà passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, inscrivant quatre buts avant d'être mis à l'écart par Felice Mazzu. Au départ de Mazzu, l'attaquant camerounais avait été réintégré par l'intérimaire Frédéric De Meyer. Wouter Vrancken l'a également titularisé pour son premier match sur le banc du STVV. Mais la défaite au Cercle l'a incité à changer son fusil d'épaule. Lamkel Zé est ainsi retourné sur le banc en compagnie de garçons comme Bilal Brahimi ou Bruno Godeau. Et il n'en est pas sorti. Ou plutôt, pas pour monter au jeu. Contre le Beerschot, il a en effet été aperçu en train de quitter le banc à la 87e minute pour directement rentrer au vestiaire. Et cela alors que Saint-Trond défendait son but d'avance dans un match très important pour le maintien". Une attitude qui ne passe pas. Jamais le dernier à se faire remarquer "Je veux voir des garçons prêts à mouiller le maillot pour le club", a expliqué Wouter Vrancken à Sporza. "Si tu ne veux pas le faire, alors tu t'exclus toi-même du groupe. Tu as vu la différence par rapport à la semaine dernière. Comment les garçons de devant travaillaient dur et faisaient également leur travail défensif. Cela en dit long", poursuit-il. L'ambiance dans le groupe semble bonne, mais Vrancken ne peut pas ignorer les nouvelles frasques de Lamkel Zé. "Certaines choses se résolvent d'elles-mêmes. Nous verrons quelle sera la réaction, mais si je devais parier sur "oui" ou "non", je sais ce que je choisirais. Nous verrons dans les prochains jours", conclut Vrancken.