Véritable coup dur pour l'Inter Milan et un grand retour pour le FC Barcelone en demi-finale retour de la Ligue des Champions

Benjamin Pavard est forfait pour le match retour entre l'Inter et le FC Barcelone. Côté catalan, une bonne nouvelle a cependant été annoncée.

Déjà absent à l'aller, Benjamin Pavard a été annoncé forfait pour le match retour entre l'Inter et le FC Barcelone. Le joueur a dû interrompre son échauffement ce lundi en raison d'une douleur à la cheville.

C'est un véritable coup dur pour les Intéristes. Simone Inzaghi devrait donc aligner le trio Bastoni-Acerbi-Bisseck pour affronter les Catalans.

Pavard ha iniziato il riscaldamento personalizzato ma si è subito fermato, Lautaro invece ha provato i cambi di direzione. In formazione provato Lautaro ma c'è Bisseck a destra e non Pavard, che evidentemente continua a sentire dolore alla caviglia@fcin1908it pic.twitter.com/kgIyoFhiMh — Daniele Mari (@marifcinter) May 5, 2025

Alors que c'est une mauvaise nouvelle qui est tombée pour le club italien, c'est tout l'inverse pour son adversaire de ce mardi. Le FC Barcelone a annoncé que Robert Lewandowski est de retour dans le groupe du club catalan.

Absent la semaine passée, le Polonais avait cependant bien été remplacé par Ferran Torres qui pourrait perdre sa place de titulaire malgré sa bonne prestation et son but à l'aller. La rencontre sera à suivre en direct dès 21h00. Une place en finale dans la plus prestigieuse des compétitions sera au rendez-vous dans un match qui s'annonce bouillant.

Ce match est totalement FOU ! Ferran Torres égalise et remet les compteurs à zéro ! 🦈 #RTLsports #UCL pic.twitter.com/kfNF2VdSwv — RTL sports (@RTLsportsbe) April 30, 2025