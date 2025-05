"Après 20 ans au club, il est temps de confirmer mon départ" : la fin d'une ère à Liverpool

"C'est de loin la décision la plus dure que j'ai eu à prendre dans ma vie". C'est par ces mots que Trent Alexander-Arnold a annoncé ce midi qu'il quitterait Liverpool à l'issue de la saison. Le latéral droit de 26 ans arrive en fin de contrat et ne prolongera pas.

"Cela ne tient pas à vouloir trouver quelque chose de mieux, mais à mon parcours en tant que joueur. Je sens que c'est le bon moment. Mon aventure à Liverpool comptera toujours dans mes meilleurs souvenirs. Je suis tellement reconnaissant envers le club et tout le monde qui gravite autour", explique-t-il.

Celui qui avait senti le coup plus vite que tout le monde sur le corner mis au fond par Divock Origi contre le FC Barcelone quitte donc son club de toujours, le club qu'il a rejoint en 2004, alors qu'il n'avait que six ans et dont il avait toujours porté le maillot, sans même connaître de prêt.

Trent Alexander-Arnold a intégré l'équipe première des Reds en 2016. En neuf ans, il a disputé pas moins de 351 matchs pour le club, riches de 23 buts et 92 assists. Avec Liverpool, TAA a remporté neuf trophées collectifs, dont deux fois la Premier League ainsi que la Ligue des Champions.

Critiqué pour son positionnement défensif, Alexander-Arnold a parfois été repositionné au milieu de terrain pour exploiter au mieux son potentiel offensif. Reste à voir où il mettra cela à profit. Il est en tout cas cité avec beaucoup d'insistance au Real Madrid, jamais le dernier pour récupérer des joueurs libres.

After 20 years at Liverpool Football Club, now is the time for me to confirm that I will be leaving at the end of the season.



This is easily the hardest decision I’ve ever made in my life.



I know many of you have wondered why or been frustrated that I haven’t spoken about this… pic.twitter.com/emAw5RvXq0