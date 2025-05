L'Union n'oublie pas ses anciens ! Teddy Teuma bluffé par un cadre de l'équipe : "J'ai un petit coup de cœur pour lui"

L'Union Saint-Gilloise conserve sa place en tête des Playoffs à trois journées de la fin. Teddy Teuma était aux premières loges pour assister à la victoire face à Genk.

C'est en tant que consultant pour DAZN que Teddy Teuma était de retour au Parc Duden entre deux matchs avec Reims. Une future vocation pour lui ? "Tout ce qui tourne autour du football me plaît. Je verrai à l'issue de ma carrière si je reste dans le milieu en tant que coach ou si je passe comme consultant", explique-t-il à La Dernière Heure.

Malgré son départ en France, il continue de suivre son ancienne équipe : "Je suis un grand fan, je reste très attaché à ce club. J'aime beaucoup Noah Sadiki. Parce qu'il est jeune, il dégage ce leadership. Je pense qu'avec les années, il fera un très bon capitaine. Je sens ce rôle en lui. Il déclenche le pressing, il est fin techniquement, il fait souvent les bons choix, petit coup de cœur pour lui".

Teuma voit grand pour le club

"L'Union, je la vois remporter des titres tous les ans, donc je ne suis pas très objectif", rigole-t-il. "Mais je pense qu'ils ont fait une grande partie du boulot avec ce dix sur douze contre des concurrents directs. Maintenant, je pense qu'ils ont assez d'expérience pour ne pas tomber dans le piège et finir le sprint final comme il se doit", explique-t-il.

Teuma se base sur son expérience personnelle : "Il ne faut pas se relâcher, car les matchs de Champions Playoffs sont toujours compliqués. Même le match contre Anderlecht qui n'a plus grand-chose à jouer, il faudra se méfier, ça reste un derby, ils voudront gagner chez eux. Il faut garder la même mentalité et la même intensité, ils ont les qualités pour faire quelque chose de très grand".

Il ne se fait pas de souci pour la manière dont l'équipe va aborder la suite : "L'Union, ça a toujours été basé sur le collectif. Déjà à l'époque, on avait de superbes individualités mais personne n'était au-dessus du collectif. Et aujourd'hui encore, c'est bien huilé difficile à battre. Je pense que l'Union est parvenue à créer cette identité et à la transmettre à chaque fois aux nouveaux, qui le font ensuite à leur tour". Teddy Teuma a ensuite pris congé de ses anciens supporters (qui lui ont réservé quelques chants) pour retourner à Reims, avec qui il a encore une finale de Coupe de France à disputer contre le PSG.