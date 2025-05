La tuile pour Pocognoli ? L'Union potentiellement privée de l'un de ses hommes forts contre Anderlecht

L'Union Saint-Gilloise et Anderlecht ont désormais les yeux tournés vers le derby bruxellois de samedi soir. Mais la participation de Promise David est encore incertaine.

Promise David est une personnalité à part du championnat belge. Malgré son penalty manqué (ou plutôt détourné par Mike Penders) et sa fatigue physique perceptible, l'attaquant canadien est longuement resté dans les travées du Parc Duden à discuter avec des amis, le sourire aux lèvres.

Difficile de trouver chez lui une once d'inquiétude. Pourtant, son état est préoccupant. Het Nieuwsblad rapporte qu'il a été vu en béquilles aujourd'hui, son pied gauche étant soigneusement enveloppé.

Le staff médical de l'Union a du boulot

Cela fait un certain temps que David souffre de la cheville. Contre le Club de Bruges, il était ainsi sorti à la mi-temps après s'être tordu le pied à l'échauffement. Contre Genk, il a tout de même été titularisé mais n'était pas dans le match.

Le voir en béquilles ne signifie pas forcément qu'il sera forfait pour le derby bruxellois de samedi. Cette protection est faite pour diminuer la tension sur sa cheville et sur les ligaments. Mais il est forcément assez incertain. Le staff médical de l'Union suit la situation au jour le jour.

En cas de forfait, Mohammed Fuseini pourrait le remplacer au pied levé. Avant l'arrivé de David et d'Ivanovic, le petit Ghanéen avait montré qu'il avait la vitesse et le sens du but pour rendre de fiers services à l'Union.