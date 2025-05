Ces têtes connues à l'Olympic Charleroi : certains Dogues auront les crocs !

Champion de D1ACFF, l'Olympic Charleroi évoluera à l'échelon professionnelle l'année prochaine. Certains joueurs du noyau ne sont pas inconnus des suiveurs du football belge : tour d'horizon !

Adrien Saussez (ex-Union Saint-Gilloise, Mons, Tubize et Francs Borains)

La Challenger Pro League n'a plus de secret pour ce gardien de 33 ans. Passé par Mons, Tubize, l'Union Saint-Gilloise ou encore Francs Borains, le portier compte pas moins de 134 matchs dans cette division. Il compte également 31 matchs (Play-offs compris) de Jupiler Pro League lorsqu'il défendait les buts de Mons et de l'Union.

Véritable patron et pilier des Olympiens cette saison, le portier va pouvoir regoûter à cette Challenger Pro League qu'il a quitté la saison dernière.

Jesse Mputu (ex-RFC Liège et KSV Roeselare)

Passé par de nombreux clubs en Flandre comme en Wallonie, Jesse Mputu a fait trembler les filets de la D2ACFF avec la RAAL et Tilleur. Mais aussi ceux de la D2VV avec Eendracht Aalst. Avec l'Olympic Charleroi, il participait à sa sixième saison en Nationale 1. Il y a joué avec Visé, Tienen, le RFC Liège ou encore Knokke.

Après une saison à l'Olympic, il va retrouver le monde pro suite à ce titre de D1 ACFF. Un monde pro qu'il a connu mais qui ne lui a pas forcément réussi : 2 matchs avec Roeselare et 7 avec le RFC Liège sans trouver le chemin des filets. Une troisième expérience en Challenger Pro League pourrait-elle être la bonne pour l'attaquant de 30 ans ?

Sûrement le nom le plus connu de la liste. Le médian a fait les beaux jours de Zulte Waregem mais aussi de Roda, aux Pays-Bas, de Courtrai ou encore du RWDM. Formé au RSCA, il a éclot sous les couleurs de Zulte, club qu'il a représenté 140 fois en Jupiler Pro League, en Croky Cup ou encore sur la scêne européenne.

Verboom a également connu des expériences à l'étranger. Il a joué pour Roda, en D1 néerlandaise, et pour Aarau, un club de deuxième division suisse, avant de connaître une longue période sans jouer et d'aller conquérir le titre la saison passée en D3 ACFF avec l'Union Hutoise. Cette saison, il n'a joué que 3 matchs pour l'Olympic.

Roman Ferber (ex- Union Saint-Gilloise, Sporting Charleroi, Patro Eisden, Mons et Mouscron)

L'attaquant de pointe de l'Olympic a également un très gros CV avec près de 90 matchs de Challenger Pro League et 20 de JPL. Il a fait trembler les filets de la JPL sous les couleurs du Sporting Charleroi et de Mouscron, avant de devenir un très bon buteur à l'Union. Sa meilleure saison est cependant au Patro Eisden en Nationale, 1 avec 15 buts en 33 matchs.

Aujourd'hui âgé de 31 ans, il a apporté son expérience au groupe olympien et a nettement contribué au sacre de cette année avec 12 buts en 27 matchs de D1 ACFF.

Mehdi Terki (ex-Lokeren, RWDM, Mons, AO Xanthi et Hesperange)

Tout comme Verboom, ce médian a brillé en JPL avant de s'essayer à l'étranger. Mehdi Terki a joué 102 matchs pour Lokeren avant de s'envoler pour la Grèce et le club d'AO Xanthi. Il y jouera 31 matchs avant de revenir au RWDM en CPL. Il repart ensuite à l'étranger, au Luxembourg, pour deux saisons avant de partir pour la Thaïlande le temps de six mois.

Il arrive donc à l'Olympic à l'hiver 2023 et évolue donc pour la première fois de sa carrière dans une division non professionnelle. Cette saison, il était le capitaine des Olympiens et a joué 25 matchs. Il va donc pouvoir retrouver la Challenger Pro League et son ancien club du RWDM.