🎥 "J'ai entendu des mots bizarres vis-à-vis de moi" : Noë Dussenne se confie sur sa réaction surprenante après avoir inscrit un but

Noë Dussenne a inscrit un but avec le FC Lausanne-Sport en Suisse samedi dernier. Sa célébration, assez froide, fait cependant beaucoup parler. L'ancien Liégeois s'est expliqué sur celle-ci.

En juin 2023, c'était acté : Noë Dussenne ne prolongeait pas son contrat au Standard de Liège et était donc libre de tout contrat. Après quatre années de bons et loyaux services dans la Cité Ardente, le défenseur central s'apprêtait à rejoindre le FC Lausanne-Sport en Suisse.

Titulaire indiscutable avec les Bleu et Blanc, le natif de Mons semble s'être désormais bien intégré dans le pays du fromage. Cette saison, il a pris part à 38 rencontres toutes compétitions confondues et a même inscrit huit buts et délivré deux passes décisives.

Samedi dernier, il a ajouté une rose supplémentaire à son compteur dans la victoire de son équipe contre les Young Boys (3-2) au Stade de la Tuilière. Sur un corner frappé par Koba Koindredi, l'ancien Rouche était présent à la réception et a parfaitement conclu pour inscrire le 1-1 en fin de première période.

Une célébration qui fait du bruit en Suisse

La célébration du joueur belge a ensuite beaucoup fait parler : il est resté assez froid et a passé un coup d'œil. "J'ai entendu des mots bizarres vis-à-vis de moi de la part de supporters," s'explique le joueur au micro de blue Sport.

"Donc c'est un peu pour eux parce que je pense que pour des êtres humains, c'est impossible de passer à côté. J'ai entendu des mauvais mots pour moi, donc je les ai regardés et je pense qu'ils se sont reconnus," conclut-il.