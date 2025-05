Et si Kevin De Bruyne restait un rien plus longtemps que prévu à City ? "S'ils veulent discuter, on peut"



Deviens fan de Manchester City! 970 Kevin De Bruyne vit ses dernières semaines avec Manchester City. Mais la date exacte de son dernier match n'est pas encore connue. Les contrats d'aujourd'hui ne sont pas toujours adaptés aux nouvelles réalités du football moderne, notamment à la nouvelle formule de la Coupe du Monde des clubs. Prenez Kevin De Bruyne. Son contrat se termine de manière assez classique le 30 juin. Manchester City et KDB ont déjà annoncé qu'il n'y aurait pas de prolongations. Le problème ? La Coupe du Monde des clubs commence le 15 juin et se termine le 13 juillet. De Bruyne sera-t-il contractuellement présent à une compétition qu'il ne devra pas terminer ? Le quotidien AS annonce qu'au Real Madrid, Luka Modric et Lucas Vazquez devraient ainsi prolonger leur contrat de deux semaines pour être de l'aventure. Le Diable Rouge pourrait-il en faire autant ? Un été incertain Vu son regain de forme, il pourrait s'avérer d'une aide précieuse : "J’ai montré que je pouvais encore jouer ici, sinon je n’aurais pas fait ce que j’ai fait ces quatre ou cinq dernières semaines", a-t-il d'ailleurs expliqué au micro de Sky Sports. Tout en déclarant se sentir aimé du vestiaire : "Beaucoup de coéquipiers m’ont parlé, ils sont tristes que je parte, mais parfois, c’est comme ça. Mais y a-t-il vraiment une chance de le voir rester deux semaines supplémentaires ? "Je n’en ai pas vraiment parlé au club, donc je ne sais pas… S’ils veulent discuter, on peut. Mais je n’en suis pas sûr", explique-t-il au média TNT. Le premier match de Manchester City tombe neuf jours après le dernier match de la saison des Diables Rouges contre le Pays de Galles. Ce qui ne laisserait pas beaucoup de repos à De Bruyne, dont l'organisme est pourtant fort sollicité.



