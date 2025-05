L'Olympic Charleroi est de retour : "Une force de caractère que je n'ai jamais vue ailleurs !"

L'Olympic Charleroi monte en Challenger Pro League : une réussite improbable, dont Walfoot a discuté avec l'attaquant Jesse Mputu.

Le pari est totalement réussi pour Jesse Mputu (30 ans), ancien attaquant du FC Liège, La Louvière ou encore Tilleur. Il y a un an, l'attaquant formé à Courtrai et Roulers était sacré champion de D2 VV avec un club historique du football, l'Eendracht Alost, mais n'en tirait pas vraiment le bénéfice : le club mettait la clef sous la porte.

Il opte alors pour l'Olympic Charleroi, en D1 ACFF. Et le voilà à nouveau champion ! "Ca fait du bien quand on voit d'où je viens. Quand je signe à Charleroi, personne ne croyait vraiment en leur projet. Mais moi, j'y ai signé parce qu'en voyant les noms présents dans cette équipe, je me suis dit qu'on allait gagner des matchs, c'était une certitude (rires)".

L'Olympic veut surprendre en Challenger Pro League

Et les Dogues ont fait mieux que gagner des matchs : en 2025, ils ont été un véritable rouleau compresseur. "Mons a longtemps tenu la corde, mais à partir de la Nouvelle Année, nous avons globalement été la meilleure équipe sur tous les plans, même si Tubize a aussi été un solide rival", reconnaît Mputu.

Ce qui a fait la différence, c'est certainement l'état d'esprit qu'a affiché l'Olympic Charleroi. Ce n'était jamais fini à la Neuville, qui a connu un paquet de retournements de situation cette saison. "Il y a une force de caractère dans cette équipe que je n'ai jamais vue ailleurs. On a remonté trois buts contre Virton, on est menés 2-0 dans ce dernier match, pour ne citer que les Playoffs".

Un esprit de morts de faim qui s'explique peut-être par le fait que cette équipe de D1 ACFF compte dans ses rangs des joueurs ayant des envies de revanche. "Je nous comparais souvent avec la série américaine Last Chance U, où une équipe universitaire recrute des joueurs dont c'est la dernière chance de percer. Pour certains à Charleroi, c'était peut-être la dernière chance d'atteindre l'échelon professionnel", sourit Jesse Mputu. "Notre meilleur buteur Léandro Rousseau (21 ans, 20 buts cette saison) a été mis de côté par Mons l'année passée, et voilà où il en est...".

Avec des joueurs comme Roman Ferber, Bryan Verboom, Mehdi Tarki, Adrien Saussez ou Mputu lui-même, l'Olympic veut donc continuer à surprendre. "Tout le monde disait que l'Olympic n'aurait jamais la licence. Les circonstances dans lesquelles nous avons décroché cette montée sont folles, un documentaire va d'ailleurs sortir sur ces Playoffs. Le collectif créé était énorme, avec notre coach Abder Ramdane à la baguette. Je pense que l'Olympic peut faire quelque chose en Challenger Pro League".