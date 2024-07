Il est de retour : et si le "facteur X" des Diables Rouges en vue de 2026, c'était lui ?

Roméo Lavia a enfin fait son retour avec Chelsea, disputant une (bonne) mi-temps en match de préparation face à Wrexham. Et si c'était lui qui ramenait l'équilibre chez les Diables Rouges ?

Enfin ! Roméo Lavia a joué, ce mercredi, une mi-temps complète face à Wrexham avec Chelsea, soit plus que... l'ensemble de son temps de jeu en match officiel depuis qu'il a rejoint les Blues, en fin de mercato estival 2023. Un vrai soulagement pour le joueur, comme il l'a clairement déclaré via ses réseaux (lire ici).

Mais surtout, au-delà du symbole, si fort, ce qui rassure, c'est que Lavia a disputé un assez bon match. Quelques petites hésitations, mais des passes quasi-systématiquement faites vers l'avant, dans l'intervalle, et une protection de balle impressionnante.

Avec 95% de passes réussies, et pas seulement des passes vers l'arrière comme on l'a signalé, et 47 ballons touchés en 45 minutes, nul doute que Lavia a séduit un coach qui le connaît très bien. Enzo Maresca coachait en effet les U23 de Manchester City quand le Belge en avait été élu "MVP", en 2020-2021.

Que Maresca fasse de Lavia un titulaire dès le début de cette campagne de préparation n'est donc pas un hasard. Et dans un Chelsea - encore - en reconstruction, il aura sa chance... si son corps le laisse enfin tranquille. Une préparation complète, voilà ce qui lui avait fait défaut l'été passé : Southampton l'avait à l'époque écarté du noyau A en attente de son transfert, qui n'avait été validé qu'en toute fin de mercato.

Domenico Tedesco l'attend avec impatience

On se mouille : à 100% et titulaire avec Chelsea, Roméo Lavia est, à 20 ans, le meilleur joueur belge à son poste. Avec un impact comparable à celui d'Amadou Onana, une protection de balle et une projection vers l'avant supérieures à Orel Mangala, une technique et un jeu long que n'ont aucun de ses concurrents sauf peut-être Albert Sambi Lokonga, Lavia a tout.

© photonews

Dans un monde idéal, Domenico Tedesco avait trouvé assez tôt le binôme à Amadou Onana dans son entrejeu : il s'agissait de Roméo Lavia. Son style de jeu est exactement celui qu'il manque aux Diables, à savoir un milieu dynamique capable de servir de lien entre la ligne arrière et la ligne avant, de résister au pressing adverse et d'aérer le jeu.

Il y aura du changement chez les Diables après l'échec de l'Euro 2024. On ne l'attend pas forcément au milieu de terrain, où la jeunesse reste assez présente. Mais de nouvelles têtes doivent recevoir leur chance afin de bousculer la hiérarchie et l'un de ceux qui pourraient bien avoir un impact dès les rencontres de Nations League en septembre, c'est bien Roméo Lavia. Si, en 2026, le joueur de Chelsea n'est pas titulaire à la Coupe du Monde, quelque chose se sera mal passé, à nouveau, dans son évolution...