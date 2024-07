"La statue Vanaken" : Malines n'a pas hésité à chambrer le double Soulier d'Or

La lenteur d'Hans Vanaken a marqué sur l'égalisation de Malines contre le Club de Bruges. Les Malinois, sur leurs réseaux sociaux, n'ont pas hésité à chambrer le double Soulier d'Or.

Ce vendredi soir, le Club de Bruges et Malines ont partagé l'enjeu en ouverture de la Pro League. Le jeune Seys avait ouvert le score pour son tout premier match en D1A, avant que Pflücke n'égalise à l'heure de jeu.

Un but sur lequel Hans Vanaken n'est pas tout blanc. Le double Soulier d'Or a laissé le nouveau venu norvégien, Petter Nosa Dahl, déborder le long de la ligne avant de servir son coéquipier.

Hans Vanaken chambré par Malines

Après la rencontre, le capitaine du Club a réagi, et n'a pas hésité à reconnaître ses torts. Hans Vanaken est coupable sur ce but, et il le sait.

Faute avouée, à moitié pardonnée ? Oui, mais cela n'a pas empêché le KaVé de chambrer le Brugeois, sur les réseaux sociaux. "Nosa Dahl dribble la statue Vanaken et sert parfaitement Pflücke." Le tacle est maîtrisé.