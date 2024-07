Un joueur pour qui Bruges avait offert 6 millions et un profil dont Leko avait besoin : le Standard vient de réaliser deux très jolis coups

Ce mardi matin, Viktor Djukanovic et Sotiris Alexandropoulos se sont entraînés pour la première fois avec le noyau d'Ivan Leko. Les deux talents devraient apporter de la créativité et de la justesse dans le jeu offensif du Standard.

Le Standard de Liège a enregistré cinq arrivées depuis le début de l'été : Bosko Sutalo, Marko Bulat et David Bates, titulaires à Genk, ainsi que Grejohn Kyei, monté au jeu, et Boli Bolingoli, pas sur la feuille de match en raison d'une légère blessure.

Les Rouches, qui s'apprêtent à perdre Lucas Noubi et Hayao Kawabe, ont officialisé l'arrivée de deux nouvelles recrues prometteuses. Le Grec Sotiris Alexandropoulos, ainsi que le Monténégrin Viktor Djukanovic. Deux joueurs qui devraient permettre à Ivan Leko de bénéficier de davantage de créativité, de justesse et de qualité individuelle dans le compartiment offensif, et qui se sont entraînés pour la première fois ce mardi matin, après avoir passé leurs tests médicaux ce lundi.

Pisté par le Club de Bruges, Djukanovic va poser ses valises à Sclessin

Viktor Djukanovic (20 ans) ressemble au gros coup de l'été pour le Standard. L'ailier gauche de Hammarby a explosé dans le championnat suédois depuis son arrivée de Podgorica, en janvier 2023. Lors de sa première saison, il avait planté 11 buts en 25 matchs (et 15 titularisations seulement) et s'était révélé aux yeux du grand public.

Sur Transfermarkt, l'international monténégrin (quatre sélections) est estimé à sept millions d'euros et n'a jamais vu sa valeur cesser de croître depuis son arrivée dans le pays nordique.

Alors que le Club de Bruges pensait perdre Antonio Nusa avant le début de saison, les Blauw & Zwart avaient jeté leur dévolu sur la future recrue du Standard, comme le révélait le média suédois Expressen (lire ici). Ils auraient même formulé une offre de six millions d'euros, refusée par Hammarby. Viktor Djukanovic est donc prêté au Standard, avec une option d'achat légèrement inférieure à quatre millions d'euros.

Alexandropoulos pour lier la défense et l'attaque des Rouches

Sotiris Alexandropoulos (22 ans) est un autre joli coup. Milieu de terrain central, également capable d'évoluer dans une position plus défensive, il pourra aider Aiden O'Neill, qui évolue dans un rôle de seul récupérateur, à ressortir le ballon et fluidifier le jeu vers l'attaque.

Le Standard va perdre Hayao Kawabe, peut-être Isaac Price, et avait besoin d'un élément fort au milieu de terrain, d'une valeur sûre qui aidera à régler le problème flagrant de manque de poids offensif des Rouches, en alimentant mieux les joueurs devant lui et en permettant de ne pas se retrouver avec une équipe coupée en deux et des attaquants uniquement alimentés par des longs ballons "au petit bonheur la chance", comme c'est souvent le cas pour le moment.

© photonews

Formé au Panathinaikos, Alexandropoulos a rejoint le Sporting Portugal en août 2022, contre quatre millions d'euros. Prêté à l'Olympiakos la saison dernière, l'international grec (neuf sélections) a disputé 31 matchs, une saison complète, et a inscrit trois buts.

De retour au Sporting, avec lequel il n'a joué que treize matchs en équipe première (dont des rencontres de Ligue des Champions contre Marseille et Tottenham), le médian ne rentre pas dans les plans de son entraîneur et est prêté, lui aussi avec une option d'achat, de trois millions d'euros, cette fois. Un autre joli coup du Standard en cette fin de mois de juillet.