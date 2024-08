Besnik Hasi fait face à plusieurs absences et un grand point d'interrogation

Le KaVé accueille Westerlo avec un effectif qui compte plusieurs absents notables.

Malines avait bien débuté la saison en allant prendre un point sur la pelouse du champion en titre. Il accueille aujourd'hui le leader actuel de JPL, qui s'est largement imposé face à la révélation de la saison dernière (3-0 face au Cercle).

Pour la réception de Westerlo, Besnik Hasi fait face à quelques absences qui pourraient déstabiliser son onze de départ : "Mory Konaté s'est légèrement blessé au genou droit et n'a pas pu s'entraîner cette semaine. Iil a consulté un spécialiste car un nerf a été touché. La durée de son indisponibilité est difficile à estimer pour l'instant. Cela pourrait être une question de jours, mais aussi plus longtemps", a communiqué Besnik Hasi à Gazet van Antwerpen.

Des nouveaux venus pas encore "fit"

Les derniers arrivés Jules Van Cleemput et Zinho Vanheusden ne joueront pas encore. Ils se sont pourtant entraînés : "Seul le staff médical considère qu'ils ne sont pas encore physiquement prêts à jouer un match. Ils ont commencé leur préparation plus tard et souffrent encore d'un déficit physique."

Enfin, le grand point d'interrogation concerne Geoffry Hairemans. Il était sur le banc à cause d'une laryngite et espère être de retour avec le groupe. Aziz Ouattara, prêté par Genk, sera lui bien dans le groupe.