Nouvelle recrue d'Anderlecht, Thomas Foket livre un superbe souvenir d'enfance : "J'ai toujours voulu porter ce maillot"

C'est désormais officiel : Thomas Foket est un joueur d'Anderlecht. L'international belge a toujours rêvé de jouer pour les mauve et blanc.

Le RSC Anderlecht s'était montré assez discret sur ce mercato estival, n'annonçant que l'arrivée du défenseur central Jan Carlo Simic.

Mais les Bruxellois ont passé la seconde et s'activent désormais sur plusieurs dossiers. Ils ont annoncé l'arrivée de Thomas Foket en provenance de Reims.

Thomas Foket signe au RSC Anderlecht

Le Diable Rouge aux 10 sélections est grand admirateur du club depuis ses plus jeunes années. Dans une vidéo publiée par Anderlecht, il révèle un touchant souvenir d'enfance.

Il montre d'abord une photo de lui datant environ d'une vingtaine d'années avec le maillot du club. "C'était ici à Anderlecht. Ma grand-mère habite une rue plus loin. Je pense que c'était mon anniversaire et que j'avais reçu cette tenue. J'en étais vraiment ravi. Tout ceci me semblait alors impossible."

"Je jouais pour Dilbeek avec mes copains. Le foot, c'était pour s'amuser. Nous allions voir des matchs du RSCA. Je me disais toujours : 'On ne sait jamais', mais je porterai ce maillot un jour. Désormais, je le porte et c'est désormais le mien."