📷 Des supporters de Genk en colère exigent des explications aux joueurs

Deux journées de JPL et aucune victoire pour le Racing qui voit ses supporters déjà gronder et demander des comptes.

Défait à Louvain (3-1), Genk reste sur un maigre bilan d'un point sur six en ce début de saison. Pas assez du tout pour ses supporters, déjà mécontents de ce début de saison.

Favori avant la partie, la soirée du Racing a été difficile. Après coup, lles supporters qui ont fait le déplacement ont demandé des explications aux joueurs.

Zeqiri, Penders, Kayembe et le capitaine Sadick, entre autres, ont engagé la discussion avec les supporters mécontents, geste qui a finalement été accepté et calmé les ardeurs. La brève conversation a été suivie d'applaudissements et d'encouragements.

Le Racing devra se racheter contre un gros morceau

"C'était un jour sans", a admis Jarne Steuckers après coup à Sporza. "Nous avons perdu tous nos duels en première mi-temps, nous étions en retard tout le temps sur chaque ballon. Je ne sais pas à quoi cela est dû. Peut-être que les automatismes du groupe ne sont pas encore tout à fait au point, même si nous y travaillons dur à l'entraînement. Nous n'avons pas été assez tranchants."

Il est clair que les joueurs seront attendus au tournant et ceux-ci devront sortir le grand jeu le week-end prochain lors du choc contre... le Club Bruges.