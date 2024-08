Bientôt un viking en Pro League ? Ce défenseur très expérimenté se rapproche de la Belgique

Aron Gunnarsson pourrait rejoindre le KV Courtrai. Les Kerels ont de bonnes chances d'attirer l'Islandais.

Le KV Courtrai est en train de renforcer son effectif. Le club croit encore en l'arrivée d'un Islandais en fin de contrat. Aron Gunnarsson pourrait faire le voyage depuis l'Islande jusqu'au stade des Eperons d'Or.

Il partage le même nom que le nouveau gardien de but du KV Courtrai et est également compatriote de l'entraîneur Freyr Alexandersson, qui a insufflé un vent nouveau depuis son arrivée au club en janvier. Le début de la nouvelle saison a également été encourageant.

Des millions injectés grâce à Vincent Tan

L'homme fort Vincent Tan croit à nouveau en l'équipe et a réalisé une augmentation de capital de pas moins de dix millions d'euros cet été. Et cela pour un club qu'il voulait absolument vendre il y a un an.

La reprise a échoué à deux reprises, ce qui a entraîné une saison chaotique, des changements d'entraîneurs et des sueurs froides jusqu'aux play-downs et aux barrages. Mais Alexandersson a réussi sa mission et a exprimé son souhait de rester.

Il aurait besoin de deux ans pour stabiliser à nouveau le club, et il semble qu'il va avoir ce temps. Entre-temps, la tâche à Courtrai est devenue plus facile pour lui. Jonathan Hartmann est déjà arrivé en janvier en tant qu'assistant, mais depuis, Thomas Kjaerbye (Responsable de la performance) et Jonas Gardarsson (Responsable médical) les ont rejoints.

Les liens avec l'entraîneur sont nombreux : l'un est Danois et a déjà travaillé avec Alexandersson à Lyngby, l'autre est Islandais et connaît aussi l'entraîneur. Ainsi, l'effectif a déjà été considérablement renforcé avec l'arrivée du gardien de but Patrick Gunnarsson.

Caractéristique lors du premier match à domicile : il y avait beaucoup de Danois et/ou d'Islandais dans la tribune de presse. La famille de Kjaerbye était présente, ainsi que peut-être d'autres membres du staff.

Courtrai élargit son contingent islandais

Entre-temps, les Kerels ont également jeté leur dévolu sur Aron Gunnarsson, un Islandais de 35 ans. Depuis le début de l'été, il est sans contrat. Gunnarsson a vu son contrat avec Al-Arabi au Qatar expirer et est depuis à la recherche d'un nouveau club.

Le KV Courtrai pourrait devenir son nouvel employeur, même si certaines rumeurs laissent entendre qu'il pourrait également retourner dans son pays d'origine et évoluer pour Þór Akureyri, sa ville natale. Le milieu de terrain défensif a joué par le passé pour des clubs tels que l'AZ.

© photonews

Il a également acquis de l'expérience en Angleterre et même en Premier League avec Coventry City et Cardiff, un autre club de Vincent Tan. Il a joué là-bas de 2011 à 2019.

Gunnarsson est également un ancien international islandais. Il compte 103 sélections à son actif et est considéré comme un héros dans son pays. Le joueur expérimenté pourrait donc être un atout certain pour les Kerels.