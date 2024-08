Sven Kums tire déjà la sonnette d'alarme à La Gantoise : "Il faut que quelqu'un prenne l'initiative !"

La Gantoise joue en Conference League de jeudi contre Silkeborg avec un mauvais pressentiment. Les Buffalos ont montré contre Dender qu'ils ne sont absolument pas prêts. Sven Kums a pointé du doigt quelques manquements qui doivent être rapidement corrigés.

La Gantoise se cherche toujours sous le nouveau coach Wouter Vrancken et son nouveau système. Ils n'en manquent pas de bonne volonté, mais il est clair qu'ils ne sont pas habitués à jouer en 4-3-3. "Non, ce n'est certainement pas une question d'engagement", a déclaré Sven Kums après la défaite contre Dender. "Nous ne provoquons simplement pas assez d'occasions et les buts encaissés sont évitables."

Demain, contre le club danois de Silkeborg, ils devront montrer un visage différent. "Nous avons un programme chargé et les matchs importants s'enchaînent", a confirmé le milieu de terrain. "Nous voulions absolument gagner contre Dender pour bien commencer la saison, mais malheureusement ça ne s'est pas passé comme prévu."

Kums est également conscient des points faibles de son équipe. "Nous devons réduire les espaces laissés à l'adversaire. Et nous devons gagner plus de duels aériens. Et oui, créer des occasions est un problème depuis quelques matchs. Mais quand vous jouez contre un Dender avec cinq défenseurs... c'est difficile."

À Wouter Vrancken de trouver des solutions, mais il n'a pas beaucoup d'options. Le nouvel entraîneur doit pour l'instant faire avec ce qu'il a sous la main. Et si Matias Fernandez-Pardo se révèle également blessé, les options offensives deviennent vraiment limitées.

Kums considère qu'il faut mieux utiliser l'attaquant Andri Gudjohnsen. "Trouver un peu plus de confiance, réaliser une action, chercher des combinaisons. Il faut que quelqu'un prenne des iniatives. Il est difficile de centrer face à un bloc bas, car Andri se retrouve toujours confronté à deux-trois défenseurs."