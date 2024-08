C'est désormais la fin pour cet ancien club de D1 : disparition de matricule et expulsion de la compétition !

L'Eendracht Alost, c'est fini. Incapable de se trouver un terrain dans les temps, le club a été expulsé de P1, où il devait évoluer cette saison.

L'histoire de l'Eendracht Alost est tragique. Le club semblait lancé vers un retour au sommet : emmené par des investisseurs turcs, Alost avait placé à sa tête l'ancien Diable Rouge Kevin Mirallas et réussi à remporter sa série en D2 VV.

En toute logique, l'Eendracht aurait donc dû monter en Nationale 1 (réformée en D1 VV cette saison) et donc se retrouver à une marche seulement de la Pro League et du football professionnel belge. De 1994 à 2002, Alost évoluait en D1 belge et était donc un nom bien connu du public.

Mais tout a dégénéré en coulisses. Accusés de mauvaise gestion, les dirigeants turcs sont entrés en conflit avec la Ville et la fédération, n'obtenant pas la licence pour la D1 VV... ni même pour les divisions régionales. Direction... la P1.

Mais même là, le club ne pourra pas s'aligner, et pour cause : la Ville d'Alost lui a refusé l'accès à son stade, et les dirigeants n'ont pas trouvé de solution dans les temps. Le Nieuwsblad rapporte que faute d'alternative, la Voetbal Vlaanderen (équivalent flamand de l'ACFF) a décidé de débrancher la prise.

Le matricule 90 du club va donc disparaître et la P1 de Flandre Orientale se jouer à 15 équipes. Désormais, on évoque une fusion avec le KVC Jong Lede, qui évolue en P3. Mais le matricule de l'Eendracht Alost, actif depuis 88 ans dans les divisions nationales belges, disparaîtra...