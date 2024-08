Pourquoi Kevin Denkey n'est-il toujours pas parti du Cercle de Bruges ? Voilà pourquoi son transfert prend du temps

Kevin Denkey n'a toujours pas trouvé son nouveau port d'attache. Le directeur technique du Cercle de Bruges clarifie la situation.

Annoncé sur le départ suite à une saison 2023-2024 exceptionnelle avec le Cercle de Bruges, Kevin Denkey est à l'heure actuelle toujours un joueur brugeois. Le directeur technique des Groen en Zwart, Rembert Vromant, s'est exprimé sur la situation de l'attaquant pour Het Laatste Nieuws.

L'intérêt pour le joueur Togolais ne se dément pas : "Il y a de l'intérêt pour Kévin. Et nous écoutons les clubs intéressés. Kévin le sait aussi - nous travaillons ensemble sur un transfert. Il aurait pu également partir en janvier, mais nous avons convenu de continuer jusqu'à cet été. Il a eu le déclic et a continué à performer", déclare l'ancien directeur de l'analyse des performances et du scouting du Club Pachuca Tuzos, au Mexique.

"Ça tarde pour un transfert ? Le marché a démarré lentement. Les transferts absolus au sommet ne se sont pas encore réalisés. Mais je sens que les dominos commencent à tomber." Des offres sont-elles sur la table ? La réponse de Vromant : "Je ne peux pas commenter cela. Mais quand je vous dis qu'il y a eu des offres lors des mercato d'été et d'hiver précédents, vous savez ce qui se passe actuellement".

Voir Kévin Denkey rester au Cercle est-il possible ?

Le Cercle de Bruges aimerait logiquement tirer une somme intéressante pour le meilleur buteur de la Pro League la saison dernière, qu'il avait acheté pour 2 millions d'euros. Le joueur serait actuellement évalué, selon Transfermarkt, à 16 millions d'euros.

"Je vois aussi le montant de 20 millions d'euros apparaître dans la presse. Mais nous n'avons pas de montant cible. Le marché déterminera combien vaut Kévin. Nous voyons des joueurs quitter le championnat belge pour des montants très élevés. Ayase Ueda (10M€) est notre transfert sortant le plus cher ; nous voulons toujours faire mieux", explique le Brugeois.

Et si contre toute attente, l'Épervier restait au Cercle ? "Pour le moment, nous ne prévoyons pas cela, non. Nous pensons que le marché est tranquillement prêt à avancer. Et si ce n'est pas le cas, alors Kévin sera toujours un joueur du Cercle le 7 septembre, comme il l'est maintenant".