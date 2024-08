L'Antwerp proche de perdre un nouveau cadre...vers la MLS ?

Avec George Ilenikhena et Jurgen Ekkelenkamp, seuls deux joueurs ont quitté l'Antwerp pour le moment dans ce mercato estival. Cependant, il a été annoncé avant le mercato que de nombreux départs pourraient avoir lieu cet été.

On pense notamment à Zeno Van Den Bosch, Michel-Ange Balikwisha, Jean Butez ou encore Vincent Janssen. À l'heure actuelle, un autre joueur du Great Old semble se diriger vers la sortie.

Selon le journaliste belge expert en transferts Sacha Tavolieri, Alhassan Yusuf (24 ans) pourrait décrocher un transfert vers la MLS (championnat d'Amérique du nord).

Un accord aurait même été conclu entre l'Antwerp et New England Revolution. Il s'agirait d'un transfert définitif. Un contrat de 3,5 ans attendrait le milieu de terrain international avec le Nigéria (7 sélections) en Amérique.

Il devrait passer les traditionnels examens médicaux en Europe, avant de s'envoler ensuite vers les États-Unis, renseigne également Sacha Tavolieri sur le réseau social X (ex-Twitter).

Au total, Yusuf a disputé 116 matchs sous le maillot de l'Antwerp, marquant quatre buts et délivrant sept passes décisives.

Très important dans le système de Mark Van Bommel, il a remporté le doublé Coupe-championnat il y a deux saisons. La saison dernière, il était plus utilisé en complément, bien qu'assez souvent titulaire.

