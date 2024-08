C'est fait : Genk va encore renflouer ses caisses

Genk veut encore dégraisser dans ce mercato et ainsi faire rentrer de l'argent dans ses caisses. Le transfert de Bilal El Khannouss n'a pas encore été réalisé. Les Genkois en demandaient 35 millions d'euros, mais vont revoir leurs demandes à la baisse.

Les Limbourgeois sont par contre proches de voir partir Tolu Arokodare. L'attaquant nigérian intéresse Trabzonspor, qui serait prêt à mettre jusqu'à 7 millions d'euros sur la table.

En outre, ils sont également sur le point de vendre Alieu Fadera. L'ancien de Zulte Waregem devrait très prochainement signer chez le promu en Serie A, Côme.

Le transfert devrait se finaliser pour une somme de 5 millions d'euros (plus bonus). Selon les informations du journaliste belge Sacha Tavolieri, le Gambien quittera la Belgique ce lundi.

Il passera ensuite sa visite médicale et signera son contrat. Genk réalisera une petite plus value sur ce transfert, Fadera ayant été recruté pour 4 millions d'euros il y a un an.

🇬🇲 More news on Alieu Fadera from #KRCGenk to #Como 1907.

✈️ Gambian left winger flies on Monday from 3.35pm Belgium time for Milano Linate and will arrive late in the afternoon after what he will proceed to medical tests and complete his move to #SerieA side.



🔐 Agreement… pic.twitter.com/RAHU0qeGw5