C'est fait : le Bayern et Kompany impliqués dans un transfert qui va faire grand bruit !

Depuis son arrivée à la tête du Bayern de Munich, Vincent Kompany a vu le club réaliser plusieurs transferts d'envergure. Citons les arrivées de João Palhinha ou Michael Olise.

Cependant, le Rekordmeister cherche à se reconstruire après une saison 2023-2024 blanche, la première sans titre de champion d'Allemagne depuis 11 ans.

Cela fait plusieurs semaines que l'on parle d'un probable départ de Matthijs De Ligt. Les supporters ont beau s'y opposer fermement, cela devrait finalement se faire.

De Ligt est ciblé par Manchester United, qui a très bien avancé sur le dossier. Selon les informations de Fabrizio Romano, les deux clubs seraient tombés d'accord.

Le transfert devrait se chiffrer aux alentours des 45 millions d'euros, avec 5 millions d'euros de bonus supplémentaires. De Ligt devrait signer un contrat de 5 ans, avec une option de prolongation d'un an.

🚨🔴 Matthijs de Ligt to Manchester United, here we go! Bayern accept Man United condition to include add-ons.



€45m fixed fee, €5m add-ons and also payment spread over three years.



Matthijs to sign five year deal plus one year option… as soon as authorized to travel. pic.twitter.com/DV53zXq8gu