Le drôle d'hommage à Romelu Lukaku : "C'est le transfert le plus étrange de notre histoire"

Romelu Lukaku attend toujours de se recaser à Naples. En Italie, sa trace est toujours vive du côté de l'Inter Milan malgré les tensions de l'été dernier.

Après l'Inter et l'AS Roma, Romelu Lukaku pourrait bien connaître un troisième club italien à Naples. Il reste à ce jour le transfert sortant le plus cher de l'histoire de la Serie A derrière Cristiano Ronaldo. Son départ à Chelsea avait rapporté 113 millions à l'Inter.

Un montant qui le fera toujours trouver grâce dans le coeur de Giuseppe Marotta, le président interiste, malgré la rancune encore tenace de l'été dernier : "L'épisode a représenté peu de respect pour toutes les émotions positives et l'adrénaline procurées durant ces années. Nous devons tous à Lukaku un remerciement pour ce qu'il a fait, il s'est toujours impliqué et il a toujours fait du bon travail" explique-t-il au media Sette.

Marotta déçu mais beau joueur

"Souvenons-nous en pour ça : pour les belles choses, pas pour les mauvaises et puis souvenons-nous qu'il a représenté l'opération la plus étrange pour l'Inter dans son histoire, mais aussi la plus positive" explique Marotta.

Le président n'a pas la mémoire courte : "Nous l'avons valorisé d'une manière incroyable et cela nous a donné un retour important d'un point de vue économique pour construire la conquête de la deuxième étoile. Avec lui nous avons gagné le scudetto et il reste dans l'histoire de l'Inter".

Pas sûr que les supporters nerazzurri soient du même avis. Mais une piqure de rappel est parfois bonne pour se souvenir de la place prise par Big Rom dans un club de l'envergure de l'Inter.