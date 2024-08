Ce grand talent belge international jusqu'en U20 a choisi le Congo : il s'explique

Noah Sadiki ne sera jamais Diable Rouge : il a opté pour la République Démocratique du Congo. Un choix mûrement réfléchi.

Noah Sadiki n'a que 19 ans, et s'est imposé progressivement comme un joueur important de l'Union Saint-Gilloise. Rien n'excluait qu'il soit un jour un candidat crédible aux Diables Rouges s'il continuait sa progression fulgurante.

Mais l'ancien d'Anderlecht a rapidement fait un choix : depuis l'année passée, il est appelé en équipe nationale du Congo, et ne changera plus d'avis. Pourtant, il n'a pas encore disputé la moindre minute avec les Léopards, et pourrait donc encore théoriquement devenir Diable Rouge.

"J'y ai longuement réfléchi, j'en ai longtemps parlé avec mon entourage, pesé les pour et les contre. Et il y avait autant de pour que de contre", explique Sadiki dans une interview accordée à La Dernière Heure. L'Unioniste ne compte pas revenir sur sa décision.

"J'ai prié Dieu et j'ai attendu que mon coeur parle. Il a choisi le Congo", assure Noah Sadiki. "Dans ma carrière, rien ne m'a été livré sur un plateau, j'ai toujours dû me battre pour les choses. Ca fait partie de moi de me battre pour ce que je veux".

Noah Sadiki a porté les couleurs de la Belgique en équipes de jeunes, jusqu'en U20.