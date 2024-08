Officiel : Gaëtan Coucke devient le cinquième Belge en Saudi Pro League... et un sixième pourrait déjà bientôt arriver

Le désormais ex-gardien de Malines ne signe donc pas à Anderlecht, ni à l'Antwerp, mais bien en Arabie Saoudite, comme attendu.

Plusieurs clubs de Pro League, comme le RSC Anderlecht et l'Antwerp, cherchent un nouveau gardien de but et surveillaient la situation de Gaëtan Coucke, derrière les casernes de Malines.

Si l'on pensait que le portier de 25 ans, arrivé en fin de contrat, voudrait tenter de franchir une nouvelle étape sportive dans sa carrière, c'est bien financièrement que l'ancien de Genk et Lommel va faire de gros progrès.

Gaëtan Coucke quitte Malines pour l'Arabie Saoudite

En effet, Coucke devient le cinquième Belge en Saudi Pro League, après Yannick Carrasco (Al-Shabab), Koen Casteels (Al-Qadshiah), Dino Arslanagic (Al-Riyadh) et Jason Denayer (Al-Fateh). Le portier rejoint un promu, Al-Orubah.

Ils sont donc cinq dans le désert, mais seront-ils bientôt six ? Le Nieuwsblad écrivait, pas plus tard que ce lundi, qu'Al-Fateh, où évolue donc Jason Denayer, aurait jeté son dévolu sur Pierre Dwomoh, de l'Antwerp.