La saga continue : Pierre Dwomoh (20 ans) pourrait finalement quitter l'Antwerp... pour le désert, et y rencontrer un ancien Diable Rouge !

La saga Pierre Dwomoh continue. Le jeune milieu de terrain, sur le point de terminer sa rééducation, vient de voir arriver une offre alléchante sur le plan financier.

Pierre Dwomoh est encore sous contrat à l'Antwerp pour une saison supplémentaire. En début de préparation, le jeune milieu de terrain, blessé, n'entrait cependant pas dans le discours de son entraîneur, Jonas De Roeck.

Pourtant, le T1 anversois avait laissé la porte ouverte, la semaine dernière, en annonçant qu'il serait prêt à donner du temps de jeu au joueur de 20 ans lorsque celui-ci serait rétabli.

Prêté au RWDM la saison dernière, et auteur d'un bel exercice, Pierre Dwomoh n'a jamais vraiment reçu sa chance en équipe première, au Bosuil. Et ça ne serait finalement pas, non plus, pour cette année.

Pierre Dwomoh en route pour... l'Arabie Saoudite ?

Selon le Nieuwsblad, un transfert est en préparation. Le club saoudien d'Al-Fateh SC, où évolue un certain Jason Denayer, aimerait attirer Dwomoh dans le désert. Avec, à la clé, un salaire de deux millions d'euros par an.

À l'heure actuelle, Pierre Dwomoh s'entraîne toujours à l'écart du groupe. Si aucune indemnité n'a été évoquée par nos confrères du nord du pays, l'Antwerp a besoin d'argent et ne voudra certainement pas brader son joueur estimé à 2.5 millions d'euros.