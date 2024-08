Le Standard a recruté des morts de faim, un renfort le personnifie : "C'est un joueur qui a quelque chose à prouver"

Le Standard a réalisé un solide déput de saison, surtout défensivement. L'arrivée de Bosko Sutalo n'y est sans doute pas étrangère.

Au Standard, les nouvelles recrues se sont déjà mises au diapason. Les nouveaux venus ont apporté leur hargne et leur détermination à une équipe qui en manquait parfois cruellement la saison dernière.

Bosko Sutalo fait partie de ses renforts qui ont déjà apporté leur valeur ajoutée. Transféré pour 4 millions à l'Atalanta en 2020, le défenseur croate a galéré en Serie A, puis pour son retour au pays. Laissé libre par le Dinamo Zagreb, il a déjà démontré toute sa détermination pour saisir la perche tendue par les Liégeois.

"C'est un joueur qui a quelque chose à prouver, et peut-être que sa carrière n'a pas encore évolué comme il l'aurait souhaité. Je vois en lui un joueur extrêmement déterminé. Il est très physique, ce qui est crucial en Belgique, et il est également à l'aise avec le ballon" explique Fergal Harkin sur RSCL+.

Sutalo et Bulat, deux compatriotes qui collent à la mentalité de Leko

Pour le directeur sportif, cette rage de vaincre était un critère prépondérant à l'heure de faire des choix cet été : "Je pense que la clé avec tous les joueurs que nous avons essayé de signer cette année réside dans leur personnalité et leur caractère. Ont-ils faim ? Ont-ils quelque chose à prouver ? Veulent-ils se battre ?".

Le constat vaut également pour Marko Bulat, auteur du seul but inscrit pour l'instant cette saison face au Club de Bruges : "Il n'avait pas assez de temps de jeu en Croatie. Grâce à nos contacts, Ivan et moi avons réussi à obtenir un prêt avec option pour lui. Lors des premiers matches, Marko a montré ses qualités, notamment sa maîtrise du ballon. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est son but, où il a bien suivi le centre pour marquer, devenant ainsi le héros de la soirée".