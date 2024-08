Pourquoi Besnik Hasi n'a plus voulu d'Islam Slimani au KV Malines : "Deux problèmes sont survenus"

Attaquant de Malines la saison dernière, Islam Slimani n'a pas été prolongé derrière les casernes, malgré les demandes de Besnik Hasi pour obtenir du renfort. L'entraîneur albanais s'est exprimé sur cette situation.

La saison dernière, le KV Malines avait recruté Islam Slimani à la demande de Besnik Hasi. L'ancien joueur d'Anderlecht avait directement prouvé sa valeur, mais n'a pas reçu de contrat pour cette saison.

Au final, il s'est même avéré que c'est l'entraîneur albanais qui a insisté pour ne pas prolonger le contrat de l'attaquant algérien. Une situation surprenante, que Besnik Hasi a commenté en conférence de presse.

"Slimani a joué de bons matchs, mais deux problèmes sont survenus. À 36 ans, il ne pouvait plus supporter l'intensité avec laquelle nous jouions et en plus, Islam voulait être le patron qui était toujours dans l'équipe."

Ce n'était pas une option pour Besnik Hasi. "Ce n'était plus possible. Nos bons joueurs au milieu de terrain, Schoofs, Hairemans et Mrabti, ont besoin de joueurs rapides, qui prennent la profondeur."

Alors que le T1 met encore la pression sur sa direction pour avoir des renforts, il n'a pas voulu garder Islam Slimani. C'est Lion Lauberbach, buteur, puis sorti blessé contre Anderlecht, qui a récupéré la place de titulaire. Et depuis, Slimani est toujours sans club.