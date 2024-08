Divock Origi aurait peut-être bien trouvé sa porte de sortie

La carrière de Divock Origi (29 ans) est à l'arrêt, et devrait se poursuivre loin de l'Europe. Écarté du noyau A de l'AC Milan, le buteur belge va quitter la Lombardie cet été. Cette semaine, on apprenait même que Milan aurait décidé de laisser partir gratuitement son joueur.

Origi est en effet arrivé libre de Liverpool, ce qui signifie que l'AC Milan n'y perd rien, et l'attaquant a un salaire très élevé. Au vu de son rendement quasi-nul, un départ est nécessaire et aucun club n'était prêt à mettre les 5 millions demandés pour lui.

Plusieurs portes de sortie ont été évoquées : la Turquie, l'Arabie Saoudite ou encore la MLS. Divock Origi lui-même aurait refusé une offre venue de Turquie. C'est plutôt vers les sables du Moyen Orient qu'il semble se diriger.

Selon le journaliste italien Nicolo Schira, un club du Qatar aurait soumis une offre au Diable Rouge. Un contrat de 2 ans l'attendrait, avec une option jusqu'en 2027.

